[잇슈 컬처] 국토부, 광복 80주년 영상 속 ‘도쿄역’ 논란

입력 2025.08.19 (06:55) 수정 2025.08.19 (07:15)

국토교통부가 광복 80주년을 맞아 제작한 기념 영상에 일본 도쿄역 모습이 담겨 논란인데요.

비슷한 논란이 처음이 아니라는 점도 누리꾼의 공분을 더 하고 있습니다.

소식 만나보시죠.

최근 국토교통부가 공식 유튜브에 올렸던 영상의 한 장면입니다.

한국 철도의 발전상을 다룬 영상인데, 정작 화면의 배경은 우리나라가 아닌 일본 도쿄역이라는 지적이 제기됐습니다.

영상 속 차들이 일본식 좌측통행을 하고 있고, 철로 역시 폭이 좁은 일본식 협궤라는 이윱니다.

논란이 커지자 국토부는 "외주 업체가 제작한 영상으로 검수 과정에서 제대로 확인하지 못했다"며 해당 영상을 비공개 처리했는데요.

한편, 지난 2022년에는 국토부 산하 국가철도공단이 광복절 기념 게시물에 일본 신칸센 이미지를 썼다가 사과문을 올린 적이 있고, 지난달엔 고속철도 운영사 SR이 간식 상자에 넣은 거북선 그림에 일장기가 달려 있어 논란이 됐습니다.

지금까지 '잇슈 컬처'였습니다.

  • [잇슈 컬처] 국토부, 광복 80주년 영상 속 ‘도쿄역’ 논란
    • 입력 2025-08-19 06:55:34
    • 수정2025-08-19 07:15:10
    뉴스광장 1부
