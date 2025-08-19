뉴스광장 1부

회식하던 남성 다섯 명…“도와달라”에 뛰쳐나가더니 [잇슈 키워드]

입력 2025.08.19 (07:00)

마지막 키워드 '회식'입니다.

동기 경찰관 다섯 명이 쓰러진 시민을 구조한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

식당 안으로 남성 손님 다섯 명이 들어옵니다.

거수경례와 악수를 주고받으며 반갑게 인사하는데요.

즐거운 식사 자리도 잠시, 한 여성이 문을 열고 뛰어 들어와 노인이 쓰러졌다며 도움을 청합니다.

남성들은 곧바로 자리를 박차고 나가 심폐소생술을 시작하는데요.

일행 중 한 남성은 인근 지하철역으로 달려가 심장 제세동기를 가지고 돌아오기도 합니다.

상황이 안 좋아져 제세동기가 필요할 수 있다고 판단한 겁니다.

다행히 노인은 구급차가 도착하기 전 의식을 회복했는데요.

이 남성들, 경찰 임용 10주년을 맞아 모인 중앙경찰학교 282기 동기들인 현직 경찰들이었습니다.

누리꾼들은 "의미 있는 날에 의미 있는 일을 했다"며 칭찬을 보냈습니다.

지금까지 잇슈키워드였습니다.

  • 회식하던 남성 다섯 명…“도와달라”에 뛰쳐나가더니 [잇슈 키워드]
    • 입력 2025-08-19 07:00:59
    • 수정2025-08-19 07:18:01
    뉴스광장 1부
