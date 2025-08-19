뉴스광장 1부

‘부정선거 게시물’ 양궁 국가대표 장채환, 징계 수순 [잇슈 키워드]

입력 2025.08.19 (06:58) 수정 2025.08.19 (07:17)

다음 키워드 '징계'입니다.

부정선거 음모론 등을 SNS에 올려 논란을 일으킨 양궁 국가대표 장채환 선수에 대해 대한양궁협회가 징계 절차에 돌입했습니다.

장채환 선수는 대통령 선거 결과를 공유하면서 '사전투표 조작'을 언급하고, 12·3 비상계엄을 옹호하는 듯한 게시물 등을 자신의 SNS에 반복적으로 올렸습니다.

장 선수는 이후 "악의는 없었다"며 "윤석열 전 대통령이 왜 계엄령을 내렸을지, 보수 우파 입장에서 목소리를 내는 게 옳다 판단했다"고 해명했는데요.

양궁협회는 이번 일과 관련해 스포츠공정위원회를 열어 장 선수에 대한 징계 절차를 논의할 예정이라고 밝혔습니다.

또 선수 전원을 대상으로 SNS 교육 프로그램 등을 확대하겠다고 덧붙였습니다.

