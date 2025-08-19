강원, 택시 감차 추진…강릉·원주 제외

동영상 고정 취소

강원도 내 대부분의 시군에서 택시 감차 사업이 추진됩니다.



제5차 강원도 사업구역별 택시 총량 고시에 따르면, 강원도 내 시군의 택시 총량은 지역에 따라 최대 200대 넘게 줄었습니다.



이에 따라, 해당 시군에선 29년까지 택시 감차사업이 추진될 전망입니다.



다만, 강릉과 원주의 택시 총량은 현재 면허 대수보다 늘어 감차 사업은 없을 것으로 예상됩니다.



