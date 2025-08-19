원주, 석면 지붕 처리 지원 신청 접수
입력 2025.08.19 (08:03) 수정 2025.08.19 (10:05)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
원주시는 노후 석면 지붕 처리비 지원 신청을 올해 10월까지 접수합니다.
지원 대상은 석면 사용 주택 50동과 창고나 축사 등 비주택 30동 등입니다.
지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 비주택 건물은 500여만 원까지입니다.
단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등에 대해선 비용을 전액 지원합니다.
원주는 2012년부터 2,500여 곳에 지원을 했습니다.
지원 대상은 석면 사용 주택 50동과 창고나 축사 등 비주택 30동 등입니다.
지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 비주택 건물은 500여만 원까지입니다.
단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등에 대해선 비용을 전액 지원합니다.
원주는 2012년부터 2,500여 곳에 지원을 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 원주, 석면 지붕 처리 지원 신청 접수
-
- 입력 2025-08-19 08:03:13
- 수정2025-08-19 10:05:43
원주시는 노후 석면 지붕 처리비 지원 신청을 올해 10월까지 접수합니다.
지원 대상은 석면 사용 주택 50동과 창고나 축사 등 비주택 30동 등입니다.
지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 비주택 건물은 500여만 원까지입니다.
단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등에 대해선 비용을 전액 지원합니다.
원주는 2012년부터 2,500여 곳에 지원을 했습니다.
지원 대상은 석면 사용 주택 50동과 창고나 축사 등 비주택 30동 등입니다.
지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 비주택 건물은 500여만 원까지입니다.
단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등에 대해선 비용을 전액 지원합니다.
원주는 2012년부터 2,500여 곳에 지원을 했습니다.
-
-
이현기 기자 goldman@kbs.co.kr이현기 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.