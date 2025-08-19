원주, 석면 지붕 처리 지원 신청 접수

동영상 고정 취소

원주시는 노후 석면 지붕 처리비 지원 신청을 올해 10월까지 접수합니다.



지원 대상은 석면 사용 주택 50동과 창고나 축사 등 비주택 30동 등입니다.



지원 규모는 주택은 최대 700만 원, 비주택 건물은 500여만 원까지입니다.



단, 기초생활수급자와 홀몸노인 등에 대해선 비용을 전액 지원합니다.



원주는 2012년부터 2,500여 곳에 지원을 했습니다.



