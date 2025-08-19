뉴스광장(춘천)

양양, 문어 산란장 조성…남애1리 연안

입력 2025.08.19 (08:04) 수정 2025.08.19 (10:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

‘아트케이션 고성’ 추진…소멸 위기 대응

‘아트케이션 고성’ 추진…소멸 위기 대응
[뉴스광장 강원 클로징]

[뉴스광장 강원 클로징]

다음
양양군은 대표적 소득 어종인 문어의 자원화를 위해 문어 산란장 조성 사업을 벌입니다.

사업비 2억 원이 투입됩니다.

대상지는 현남면 남애1리 연안 해역입니다.

여기엔 인공어초 20기가 설치됩니다.

양양군은 2015년부터 지난해까지 남애2리와 광진리 등 연안해역에 19억 원을 들여 문어 산란장을 조성했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 양양, 문어 산란장 조성…남애1리 연안
    • 입력 2025-08-19 08:04:14
    • 수정2025-08-19 10:06:13
    뉴스광장(춘천)
양양군은 대표적 소득 어종인 문어의 자원화를 위해 문어 산란장 조성 사업을 벌입니다.

사업비 2억 원이 투입됩니다.

대상지는 현남면 남애1리 연안 해역입니다.

여기엔 인공어초 20기가 설치됩니다.

양양군은 2015년부터 지난해까지 남애2리와 광진리 등 연안해역에 19억 원을 들여 문어 산란장을 조성했습니다.
노지영
노지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

춘천-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
경찰·노동부, ‘천공기 끼임 사고’ 포스코이앤씨 압수수색

경찰·노동부, ‘천공기 끼임 사고’ 포스코이앤씨 압수수색
이 대통령, 오늘 미·일 순방 동행 기업인 간담회…“대미 투자계획 점검”

이 대통령, 오늘 미·일 순방 동행 기업인 간담회…“대미 투자계획 점검”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.