양양, 문어 산란장 조성…남애1리 연안

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

양양군은 대표적 소득 어종인 문어의 자원화를 위해 문어 산란장 조성 사업을 벌입니다.



사업비 2억 원이 투입됩니다.



대상지는 현남면 남애1리 연안 해역입니다.



여기엔 인공어초 20기가 설치됩니다.



양양군은 2015년부터 지난해까지 남애2리와 광진리 등 연안해역에 19억 원을 들여 문어 산란장을 조성했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!