양양, 문어 산란장 조성…남애1리 연안
입력 2025.08.19 (08:04) 수정 2025.08.19 (10:06)
양양군은 대표적 소득 어종인 문어의 자원화를 위해 문어 산란장 조성 사업을 벌입니다.
사업비 2억 원이 투입됩니다.
대상지는 현남면 남애1리 연안 해역입니다.
여기엔 인공어초 20기가 설치됩니다.
양양군은 2015년부터 지난해까지 남애2리와 광진리 등 연안해역에 19억 원을 들여 문어 산란장을 조성했습니다.
