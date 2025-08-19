‘아트케이션 고성’ 추진…소멸 위기 대응

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

고성군은 지역 소멸 위기 대응을 위해 예술가와 지역 교류 사업인 '아트케이션 고성'이란 사업을 추진합니다.



아트케이션 고성은 예술가들이 최북단 명파마을에서 민박을 하며 예술 창작 활동을 하게 하는 사업입니다.



이들은 또, 지역 주민과 함께 마을형 축제도 기획합니다.



