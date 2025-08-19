태화강 파크골프장, 오늘부터 유료화 시범 운영

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

울산 남구는 오늘(19일)부터 연말까지 태화강 파크골프장을 유료로 시범 운영합니다.



시범 운영 기간에는 이용료를 50% 할인해 남구 주민은 1천500원, 타지역 주민은 2천500원에 이용할 수 있습니다.



남구는 이용객들의 반응과 의견을 수렴해 유료화 운영 방안을 마련할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!