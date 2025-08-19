태화강 파크골프장, 오늘부터 유료화 시범 운영
입력 2025.08.19 (08:12) 수정 2025.08.19 (09:23)
울산 남구는 오늘(19일)부터 연말까지 태화강 파크골프장을 유료로 시범 운영합니다.
시범 운영 기간에는 이용료를 50% 할인해 남구 주민은 1천500원, 타지역 주민은 2천500원에 이용할 수 있습니다.
남구는 이용객들의 반응과 의견을 수렴해 유료화 운영 방안을 마련할 계획입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.