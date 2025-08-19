울산항만공사, ‘동반성장몰 포인트’ 지원

동영상 고정 취소

울산항만공사가 지역 중소기업 근로자의 복지 향상과 중소기업 제품 판로 개척을 위해 동반성장몰 포인트 지원 사업을 이어갑니다.



올해로 6년째인 이 사업은 지역 내 중소기업 등에 재직 중인 근로자 100명을 대상으로 동반성장몰에서 현금처럼 사용이 가능한 25만 포인트를 지원합니다.



지원 희망자는 상생누리 홈페이지를 통해 신청하면 됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!