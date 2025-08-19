울산항만공사, ‘동반성장몰 포인트’ 지원
입력 2025.08.19 (08:13) 수정 2025.08.19 (09:23)
울산항만공사가 지역 중소기업 근로자의 복지 향상과 중소기업 제품 판로 개척을 위해 동반성장몰 포인트 지원 사업을 이어갑니다.
올해로 6년째인 이 사업은 지역 내 중소기업 등에 재직 중인 근로자 100명을 대상으로 동반성장몰에서 현금처럼 사용이 가능한 25만 포인트를 지원합니다.
지원 희망자는 상생누리 홈페이지를 통해 신청하면 됩니다.
-
- 입력 2025-08-19 08:13:29
- 수정2025-08-19 09:23:29
