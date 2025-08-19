건설업 사고 사망률 OECD 평균 2배…“만 명당 1.59명”
입력 2025.08.19 (08:39) 수정 2025.08.19 (09:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
한국건설산업연구원 보고서에 따르면, 우리나라 건설업 근로자 만 명당 사망자 비율은 1.59명으로, 경제협력개발기구, OECD 평균 0.78명보다 2배 이상 높았습니다.
또, 국내 전체 산업의 노동자 만 명당 사망자 비율도 0.39로, OECD 평균 0.24보다 1.6배 높았습니다.
또, 국내 전체 산업의 노동자 만 명당 사망자 비율도 0.39로, OECD 평균 0.24보다 1.6배 높았습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 건설업 사고 사망률 OECD 평균 2배…“만 명당 1.59명”
-
- 입력 2025-08-19 08:39:08
- 수정2025-08-19 09:27:59
한국건설산업연구원 보고서에 따르면, 우리나라 건설업 근로자 만 명당 사망자 비율은 1.59명으로, 경제협력개발기구, OECD 평균 0.78명보다 2배 이상 높았습니다.
또, 국내 전체 산업의 노동자 만 명당 사망자 비율도 0.39로, OECD 평균 0.24보다 1.6배 높았습니다.
또, 국내 전체 산업의 노동자 만 명당 사망자 비율도 0.39로, OECD 평균 0.24보다 1.6배 높았습니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.