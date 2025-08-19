건설업 사고 사망률 OECD 평균 2배…“만 명당 1.59명”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국건설산업연구원 보고서에 따르면, 우리나라 건설업 근로자 만 명당 사망자 비율은 1.59명으로, 경제협력개발기구, OECD 평균 0.78명보다 2배 이상 높았습니다.



또, 국내 전체 산업의 노동자 만 명당 사망자 비율도 0.39로, OECD 평균 0.24보다 1.6배 높았습니다.



