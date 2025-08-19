경남 자장면 평균 6,615원…‘식재료 가격 상승’
입력 2025.08.19 (08:39) 수정 2025.08.19 (09:27)
경남 지역 자장면 한 그릇 평균 가격이 6천5백 원을 넘어섰습니다.
한국소비자원에 따르면, 지난달 경남의 자장면 평균 가격은 6,615원으로, 지난해 12월보다 4.9% 올랐습니다.
이는 돼지고기와 식용유, 양파와 밀가루 등 원자재 가격 상승에 따른 것으로 분석됩니다.
경남 지역 자장면 한 그릇 평균 가격이 6천5백 원을 넘어섰습니다.
한국소비자원에 따르면, 지난달 경남의 자장면 평균 가격은 6,615원으로, 지난해 12월보다 4.9% 올랐습니다.
이는 돼지고기와 식용유, 양파와 밀가루 등 원자재 가격 상승에 따른 것으로 분석됩니다.
