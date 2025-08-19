경남 농림어업 숙련자 20% 감소…“고령화·기후 변화”
입력 2025.08.19 (08:40) 수정 2025.08.19 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
동남지방통계청 자료를 보면 지난달 경남의 농림어업 숙련 종사자는 16만 천여 명으로, 1년 전보다 20% 감소했습니다.
통계청은 농어촌 고령화와 기후 변화 등이 종사자 감소에 영향을 준 것으로 분석했습니다.
통계청은 농어촌 고령화와 기후 변화 등이 종사자 감소에 영향을 준 것으로 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 경남 농림어업 숙련자 20% 감소…“고령화·기후 변화”
-
- 입력 2025-08-19 08:40:42
- 수정2025-08-19 09:28:28
동남지방통계청 자료를 보면 지난달 경남의 농림어업 숙련 종사자는 16만 천여 명으로, 1년 전보다 20% 감소했습니다.
통계청은 농어촌 고령화와 기후 변화 등이 종사자 감소에 영향을 준 것으로 분석했습니다.
통계청은 농어촌 고령화와 기후 변화 등이 종사자 감소에 영향을 준 것으로 분석했습니다.
-
-
박기원 기자 pray@kbs.co.kr박기원 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.