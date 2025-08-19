남해안 여객선 이용객 8.5% 감소…“폭염·극한호우”

동영상 고정 취소

올여름 휴가철에 남해안 섬 여객선 이용객이 지난해보다 만 명 넘게 줄었습니다.



한국해양교통안전공단에 따르면, 지난달 25일부터 지난 10일까지 경남 연안 여객선 이용객은 11만 9천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다.



이는 폭염과 극한 호우가 원인으로 분석됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!