남해안 여객선 이용객 8.5% 감소…“폭염·극한호우”
입력 2025.08.19 (08:40) 수정 2025.08.19 (09:28)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
올여름 휴가철에 남해안 섬 여객선 이용객이 지난해보다 만 명 넘게 줄었습니다.
한국해양교통안전공단에 따르면, 지난달 25일부터 지난 10일까지 경남 연안 여객선 이용객은 11만 9천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다.
이는 폭염과 극한 호우가 원인으로 분석됩니다.
한국해양교통안전공단에 따르면, 지난달 25일부터 지난 10일까지 경남 연안 여객선 이용객은 11만 9천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다.
이는 폭염과 극한 호우가 원인으로 분석됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 남해안 여객선 이용객 8.5% 감소…“폭염·극한호우”
-
- 입력 2025-08-19 08:40:17
- 수정2025-08-19 09:28:28
올여름 휴가철에 남해안 섬 여객선 이용객이 지난해보다 만 명 넘게 줄었습니다.
한국해양교통안전공단에 따르면, 지난달 25일부터 지난 10일까지 경남 연안 여객선 이용객은 11만 9천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다.
이는 폭염과 극한 호우가 원인으로 분석됩니다.
한국해양교통안전공단에 따르면, 지난달 25일부터 지난 10일까지 경남 연안 여객선 이용객은 11만 9천여 명으로, 지난해 같은 기간보다 8.5% 감소했습니다.
이는 폭염과 극한 호우가 원인으로 분석됩니다.
-
-
송현준 기자 song4@kbs.co.kr송현준 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.