“수능 감독관들 심리·신체적 부담 호소”

올해 대입 수학능력시험 원서 접수가 오는 21일부터 시작되는 가운데 수능 감독관 대다수가 심리·신체적 부담을 호소하고 있습니다.



전국 중등교사노조가 최근 중·고교 교사 3천백여 명에게 물은 결과 수능 감독 중 악성 민원 염려로 두렵거나 중압감을 느낀다는 답변이 99%에 달했고, 방송과 장비 등 외부 변수에 긴장한다는 답변도 98.8%에 달했습니다.



