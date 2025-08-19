뉴스광장(대구)

“수능 감독관들 심리·신체적 부담 호소”

입력 2025.08.19 (08:48) 수정 2025.08.19 (09:34)

올해 대입 수학능력시험 원서 접수가 오는 21일부터 시작되는 가운데 수능 감독관 대다수가 심리·신체적 부담을 호소하고 있습니다.

전국 중등교사노조가 최근 중·고교 교사 3천백여 명에게 물은 결과 수능 감독 중 악성 민원 염려로 두렵거나 중압감을 느낀다는 답변이 99%에 달했고, 방송과 장비 등 외부 변수에 긴장한다는 답변도 98.8%에 달했습니다.

이종영
이종영 기자

청소년보호책임자 : 정철웅
등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

