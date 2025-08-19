호우 피해 청도군 지적측량 수수료 감면
입력 2025.08.19 (08:48) 수정 2025.08.19 (09:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상북도는 지난달 호우에 특별재난지역으로 선포된 청도군 주민들을 돕기 위해 지적측량 수수료를 감면합니다.
대상은 호우 피해 복구를 위해 한국국토정보공사에 의뢰하는 지적측량이며, 특별재난지역 선포일로부터 2년간 감면을 받을 수 있습니다.
지적 측량 신청 때 자연재해 대책법에 따른 피해 사항 등을 기재한 피해 사실 확인서를 제출하면 주거용 주택 등은 100%, 토지 등은 50% 수수료 감면을 받을 수 있습니다.
대상은 호우 피해 복구를 위해 한국국토정보공사에 의뢰하는 지적측량이며, 특별재난지역 선포일로부터 2년간 감면을 받을 수 있습니다.
지적 측량 신청 때 자연재해 대책법에 따른 피해 사항 등을 기재한 피해 사실 확인서를 제출하면 주거용 주택 등은 100%, 토지 등은 50% 수수료 감면을 받을 수 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 호우 피해 청도군 지적측량 수수료 감면
-
- 입력 2025-08-19 08:48:13
- 수정2025-08-19 09:34:12
경상북도는 지난달 호우에 특별재난지역으로 선포된 청도군 주민들을 돕기 위해 지적측량 수수료를 감면합니다.
대상은 호우 피해 복구를 위해 한국국토정보공사에 의뢰하는 지적측량이며, 특별재난지역 선포일로부터 2년간 감면을 받을 수 있습니다.
지적 측량 신청 때 자연재해 대책법에 따른 피해 사항 등을 기재한 피해 사실 확인서를 제출하면 주거용 주택 등은 100%, 토지 등은 50% 수수료 감면을 받을 수 있습니다.
대상은 호우 피해 복구를 위해 한국국토정보공사에 의뢰하는 지적측량이며, 특별재난지역 선포일로부터 2년간 감면을 받을 수 있습니다.
지적 측량 신청 때 자연재해 대책법에 따른 피해 사항 등을 기재한 피해 사실 확인서를 제출하면 주거용 주택 등은 100%, 토지 등은 50% 수수료 감면을 받을 수 있습니다.
-
-
강전일 기자 korkang@kbs.co.kr강전일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.