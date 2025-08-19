호우 피해 청도군 지적측량 수수료 감면

동영상 고정 취소

경상북도는 지난달 호우에 특별재난지역으로 선포된 청도군 주민들을 돕기 위해 지적측량 수수료를 감면합니다.



대상은 호우 피해 복구를 위해 한국국토정보공사에 의뢰하는 지적측량이며, 특별재난지역 선포일로부터 2년간 감면을 받을 수 있습니다.



지적 측량 신청 때 자연재해 대책법에 따른 피해 사항 등을 기재한 피해 사실 확인서를 제출하면 주거용 주택 등은 100%, 토지 등은 50% 수수료 감면을 받을 수 있습니다.



