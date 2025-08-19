뉴스광장(대전)

천안서 또래 학생 폭행 10대 5명 입건

입력 2025.08.19 (09:05)

천안동남경찰서는 또래 학생을 집단 폭행한 혐의로 중·고등학생 5명을 조사하고 있습니다.

이들은 지난 14일 저녁 7시쯤 천안시 신부동의 한 골목길에서 거짓말을 했다는 이유로 또래 중학생의 얼굴을 여러 대 때린 혐의를 받고 있습니다.

가해 학생들 가운데는 촉법소년이 여러 명 포함됐으며 일부는 피해 학생과 같은 학교에 다니는 것으로 확인됐습니다.

경찰은 이들이 폭행 장면을 휴대전화로 촬영했다는 증언을 토대로 디지털 포렌식을 진행할 예정입니다.

