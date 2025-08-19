천안서 또래 학생 폭행 10대 5명 입건

동영상 고정 취소

천안동남경찰서는 또래 학생을 집단 폭행한 혐의로 중·고등학생 5명을 조사하고 있습니다.



이들은 지난 14일 저녁 7시쯤 천안시 신부동의 한 골목길에서 거짓말을 했다는 이유로 또래 중학생의 얼굴을 여러 대 때린 혐의를 받고 있습니다.



가해 학생들 가운데는 촉법소년이 여러 명 포함됐으며 일부는 피해 학생과 같은 학교에 다니는 것으로 확인됐습니다.



경찰은 이들이 폭행 장면을 휴대전화로 촬영했다는 증언을 토대로 디지털 포렌식을 진행할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!