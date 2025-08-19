편의점 사장 위협해 담배 훔친 30대 항소심 징역형
입력 2025.08.19 (09:06) 수정 2025.08.19 (09:55)
대전고법 형사3부는 편의점 사장에게 벽돌을 휘두르는 등 위협해 담배를 훔친 혐의로 재판에 넘겨진 30대 A 씨의 항소심에서 원심과 같은 징역 4년을 선고했습니다.
A 씨는 지난해 11월, 서산에 있는 한 편의점에서 담배를 팔지 않는다는 사장의 말에 화가 나 벽돌을 휘두르고 여러 차례 때린 뒤 담배를 훔친 혐의로 기소됐습니다.
김예은 기자 yes24@kbs.co.kr
