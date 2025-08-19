수능 원서 21일부터 접수…온라인 입력 가능

동영상 고정 취소

내년도 대입 수능 원서 접수가 오는 21일부터 다음 달 5일까지 진행됩니다.



충북에서는 모든 고등학교와 5개 시험지구별로 청주·충주·제천·진천·옥천교육지원청에서 접수합니다.



특히 올해는 전국 시·도교육청에서 온라인 원서 접수가 전면 시행됩니다.



수험생은 개별적으로 '온라인 사전 입력 누리집'에 수능 원서를 입력한 뒤 응시 수수료를 가상계좌로 내고 학교나 교육지원청에서 접수증을 받을 수 있습니다.



