수능 원서 21일부터 접수…온라인 입력 가능
입력 2025.08.19 (09:09) 수정 2025.08.19 (09:57)
내년도 대입 수능 원서 접수가 오는 21일부터 다음 달 5일까지 진행됩니다.
충북에서는 모든 고등학교와 5개 시험지구별로 청주·충주·제천·진천·옥천교육지원청에서 접수합니다.
특히 올해는 전국 시·도교육청에서 온라인 원서 접수가 전면 시행됩니다.
수험생은 개별적으로 '온라인 사전 입력 누리집'에 수능 원서를 입력한 뒤 응시 수수료를 가상계좌로 내고 학교나 교육지원청에서 접수증을 받을 수 있습니다.
김영중 기자 gnome@kbs.co.kr김영중 기자의 기사 모음
