충북 지난달 주택 매매 가격 0.11%↑

동영상 고정 취소

한국부동산원은 지난달 충북 주택 가격 동향 조사 결과, 매매가격지수가 0.11% 상승했다고 밝혔습니다.



이는 6월 0.08%보다 상승 폭이 커진 것입니다.



주택별로는 아파트가 0.15%, 단독주택은 0.09% 상승했지만 연립주택은 0.17% 하락했습니다.



지난달, 충북의 전세 가격은 0.01% 상승해 한 달 전 0.02%보다 상승 폭이 줄었고, 월세 가격은 0.09% 올라 6월 0.06%보다 상승 폭이 커졌습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!