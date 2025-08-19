충북 지난달 주택 매매 가격 0.11%↑
입력 2025.08.19 (09:11)
한국부동산원은 지난달 충북 주택 가격 동향 조사 결과, 매매가격지수가 0.11% 상승했다고 밝혔습니다.
이는 6월 0.08%보다 상승 폭이 커진 것입니다.
주택별로는 아파트가 0.15%, 단독주택은 0.09% 상승했지만 연립주택은 0.17% 하락했습니다.
지난달, 충북의 전세 가격은 0.01% 상승해 한 달 전 0.02%보다 상승 폭이 줄었고, 월세 가격은 0.09% 올라 6월 0.06%보다 상승 폭이 커졌습니다.
구병회 기자 kbh999@kbs.co.kr
