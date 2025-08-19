사회 ‘3대 특검’ 수사

‘계엄방조·사후문건’ 한덕수 재소환…취재진 질문에 ‘묵묵부답’

입력 2025.08.19 (09:26) 수정 2025.08.19 (10:21)

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 오늘(19일) 조은석 내란특별검사(특검) 사무실에 출석해 조사를 받고 있습니다.

한 전 총리는 오늘 오전 9시25분쯤 피의자 신분으로 출석했습니다. 취재진 질문에는 "고생하신다"는 답만 했습니다.

특검팀은 한 전 총리가 대통령의 제1 보좌기관이자 국무회의 부의장인 국무총리로서, 계엄 선포 절차 전후 의사결정 등에 관여한 '내란 핵심 공범'이라고 보고 있습니다.

윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하려 하자 정당성을 확보하기 위해 국무회의 소집을 건의한 점, 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기한 점 등을 '가담' 행위로 본 겁니다.

이와 관련해 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받고 있습니다.

또 한 전 총리는 계엄 당일 밤 11시12분쯤 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받고 있습니다.

한 전 총리를 지난달 2일 첫 특검 조사를 받았습니다. 이어 지난달 24일에는 자택과 국무총리 공관, 강의구 전 대통령실 부속실장 주거지 등에 대한 압수수색을 받았습니다.

특검팀은 오늘 조사 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 방침입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

