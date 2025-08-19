영상K ‘3대 특검’ 수사

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석 [지금뉴스]

입력 2025.08.19 (10:41) 수정 2025.08.19 (10:42)

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 오늘(19일) 오전 조은석 내란특별검사(특검) 사무실에 피의자 신분으로 출석했습니다.

여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않았다는 입장인지, 계엄 문건 챙기는 장면이 CCTV에 담겼다는 보도에 대해 어떻게 생각하는지, 계엄 선포 직후 추경호 의원과 어떤 내용으로 통화했는지 묻는 취재진 질문에 한 전 총리는 "고생하신다"고 짧게 답했습니다.

특검팀은 오늘 조사 뒤 구속영장 청구 여부를 검토할 방침입니다.

한 전 총리의 특검 출석 장면, 영상으로 준비했습니다.

