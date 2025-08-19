강릉 오봉 저수율 21.8%…가뭄 심화 ‘위기감 고조’
입력 2025.08.19 (10:26) 수정 2025.08.19 (15:20)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉시가 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 20%대 초반까지 떨어져 위기감이 높아지고 있습니다.
오봉저수지 저수율은 오늘(19일) 오전 기준 21.8%로 어제보다 0.5%P 감소해 사상 최저치를 기록했습니다.
비상급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.
특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하는 경우, 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.
오봉저수지 저수율은 오늘(19일) 오전 기준 21.8%로 어제보다 0.5%P 감소해 사상 최저치를 기록했습니다.
비상급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.
특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하는 경우, 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강릉 오봉 저수율 21.8%…가뭄 심화 ‘위기감 고조’
-
- 입력 2025-08-19 10:26:05
- 수정2025-08-19 15:20:53
극심한 가뭄을 겪고 있는 강릉시가 주 상수원인 오봉저수지 저수율이 20%대 초반까지 떨어져 위기감이 높아지고 있습니다.
오봉저수지 저수율은 오늘(19일) 오전 기준 21.8%로 어제보다 0.5%P 감소해 사상 최저치를 기록했습니다.
비상급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.
특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하는 경우, 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.
오봉저수지 저수율은 오늘(19일) 오전 기준 21.8%로 어제보다 0.5%P 감소해 사상 최저치를 기록했습니다.
비상급수 1단계에 들어간 강릉시는 수압 조절에 따른 생활용수 공급 축소 등 추가 대책을 검토하고 있습니다.
특히, 오봉저수지 저수율이 15% 미만으로 감소하는 경우, 고지대 차량 운반 급수 등도 예정돼 있어 시민 불편이 우려됩니다.
-
-
정면구 기자 nine@kbs.co.kr정면구 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.