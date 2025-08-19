930뉴스(강릉)

해수욕장 폐장했지만…늦더위 안전사고 주의

입력 2025.08.19 (10:24) 수정 2025.08.19 (10:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

[앵커]

지난 주말부터 올여름 강원 동해안 해수욕장이 속속 폐장하고 있지만, 더위는 좀처럼 사그라지지 않고 있습니다.

동해안에는 이번 주 내내 폭염이 예보됐는데, 많은 피서객이 해변을 찾을 것으로 보여 안전 사고 예방에 주의가 요구됩니다.

노지영 기자가 보도합니다.

[리포트]

낮 기온이 30도를 훌쩍 넘는 강릉 경포해변.

푸른 동해에 몸을 맡기고 무더위를 잠시 잊어봅니다.

올여름 공식 해수욕장 운영은 지난 주말 마무리됐지만, 피서객 발길은 계속되고 있습니다.

[강상훈·강예서/대구시 동구 : "사실 폐장한 줄 모르고 왔는데, 폐장했더라고요. 경포대 처음 와 봤는데 되게 놀기 좋은 거 같습니다."]

많은 피서객에도 해수욕장 운영 기간 사용한 편의시설과 안전시설이 차례로 철거되고 있습니다.

일선 학교 개학에 더위도 한풀 꺾일 것으로 예상해 해수욕장 운영 기간을 사전에 결정했기 때문입니다.

이어지는 무더위와 관광객 증가 추이에 자치단체도 해변 안전관리를 지속합니다.

우선 고성군은 일부 해수욕장 운영 기간을 최장 이달(8월) 말까지 연장했습니다.

강릉과 속초, 삼척은 해수욕장 연장 운영까지는 아니지만, 주요 해변에 안전요원을 일부 배치합니다.

[김정영/삼척시 관광정책과장 : "기후변화로 날씨가 계속 뜨거워지고 있습니다. 그래서 저희가 관광객, 해수욕객을 위해서 일주일간 저희 시군 해수욕장 삼척과 맹방해수욕장에 (배치를 연장하기로 했습니다.)"]

다만 안전요원이 배치된다고 해도 해수욕장 운영 기간만큼 충분한 인원은 배치되기 어렵습니다.

안전요원이 아예 없는 곳도 많아 물놀이 시 주의가 요구됩니다.

강원 동해안 해변 사고 조사 결과, 2017년부터 6년간 해수욕장 운영 기간이 아닌 때 해변에서 발생한 사고는 59건으로 모두 16명이 숨졌습니다.

KBS 뉴스 노지영입니다.

촬영기자:박영웅

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 해수욕장 폐장했지만…늦더위 안전사고 주의
    • 입력 2025-08-19 10:24:21
    • 수정2025-08-19 10:29:38
    930뉴스(강릉)
[앵커]

지난 주말부터 올여름 강원 동해안 해수욕장이 속속 폐장하고 있지만, 더위는 좀처럼 사그라지지 않고 있습니다.

동해안에는 이번 주 내내 폭염이 예보됐는데, 많은 피서객이 해변을 찾을 것으로 보여 안전 사고 예방에 주의가 요구됩니다.

노지영 기자가 보도합니다.

[리포트]

낮 기온이 30도를 훌쩍 넘는 강릉 경포해변.

푸른 동해에 몸을 맡기고 무더위를 잠시 잊어봅니다.

올여름 공식 해수욕장 운영은 지난 주말 마무리됐지만, 피서객 발길은 계속되고 있습니다.

[강상훈·강예서/대구시 동구 : "사실 폐장한 줄 모르고 왔는데, 폐장했더라고요. 경포대 처음 와 봤는데 되게 놀기 좋은 거 같습니다."]

많은 피서객에도 해수욕장 운영 기간 사용한 편의시설과 안전시설이 차례로 철거되고 있습니다.

일선 학교 개학에 더위도 한풀 꺾일 것으로 예상해 해수욕장 운영 기간을 사전에 결정했기 때문입니다.

이어지는 무더위와 관광객 증가 추이에 자치단체도 해변 안전관리를 지속합니다.

우선 고성군은 일부 해수욕장 운영 기간을 최장 이달(8월) 말까지 연장했습니다.

강릉과 속초, 삼척은 해수욕장 연장 운영까지는 아니지만, 주요 해변에 안전요원을 일부 배치합니다.

[김정영/삼척시 관광정책과장 : "기후변화로 날씨가 계속 뜨거워지고 있습니다. 그래서 저희가 관광객, 해수욕객을 위해서 일주일간 저희 시군 해수욕장 삼척과 맹방해수욕장에 (배치를 연장하기로 했습니다.)"]

다만 안전요원이 배치된다고 해도 해수욕장 운영 기간만큼 충분한 인원은 배치되기 어렵습니다.

안전요원이 아예 없는 곳도 많아 물놀이 시 주의가 요구됩니다.

강원 동해안 해변 사고 조사 결과, 2017년부터 6년간 해수욕장 운영 기간이 아닌 때 해변에서 발생한 사고는 59건으로 모두 16명이 숨졌습니다.

KBS 뉴스 노지영입니다.

촬영기자:박영웅
노지영
노지영 기자

이 기사가 좋으셨다면

강릉-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석

한덕수 전 국무총리, 피의자 신분 특검 출석
[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”

[영상] ‘진술 거부 398회’ 임성근…“횟수 아닌 질문·답변 행간 살펴달라”
‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 <br>1심 무기징역 선고

‘미아동 마트 흉기난동’ 김성진 1심 무기징역 선고
“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”

“암 환자들의 ‘가방 항암’ 들어봤나? 피해자는 국민”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.