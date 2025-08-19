“속초시 월평균 73만 명 체류”…주민등록 인구 9배

동영상 고정 취소

속초시 체류 인구가 주민등록 인구의 9배를 넘은 것으로 나타났습니다.



속초시는 KT통신 데이터 등을 활용해 분석한 결과, 올해 상반기 속초시에 주민등록 인구 8만 명의 9배 이상인 73만여 명이 매달 머문 것으로 추산했습니다.



속초시는 이번 분석을 토대로 체류형 콘텐츠를 강화하는 등 지역 소멸 위기에 대응하겠다는 방침입니다.



