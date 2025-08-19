“현실과 동떨어진 농작물 재해보험 개선해야”

동영상 고정 취소

전국농민회총연맹 제주도연맹은 어제(18일) 농협중앙회 제주지역본부 앞에서 회견을 열고 현실과 동떨어진 농작물 재해보험을 현실화해달라고 요구했습니다.



제주도연맹은 현행 농작물 재해보험의 경우 씨앗을 심은 뒤 싹을 틔워야만 가입할 수 있어 가뭄으로 발아가 되지 않으면 어떠한 보상도 받지 못하고 갈아엎어야 하는데다 가입 시기도 행정이 일방적으로 정한다며, 기후위기 시대 지속가능한 농업을 할 수 있도록 제주도정과 농협이 정부에 제도개선을 요구하라고 촉구했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!