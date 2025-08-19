공공시설 무더위 쉼터 확대…도서관 운영 연장

동영상 고정 취소

제주도가 공공시설 무더위 쉼터를 늘리고 운영 시간도 연장합니다.



제주도는 도립미술관 등 공립 박물관과 미술관 10곳과 서귀포도서관 등 공공도서관 6곳을 무더위 쉼터로 추가 지정하고 한라도서관을 포함한 공공도서관 11곳은 평일 오후 10시까지 4시간 연장 운영합니다.



제주도는 무더위 쉼터 확대 외에도 재난 도움인력 6천7백여 명을 활용해 취약계층의 안부를 확인하는 등 폭염 종합대책을 추진하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!