제주형 자율학교 10개곳 신규…교대 부설초 IB학교

제주도교육청이 2026학년도 제주형 자율학교 10개교를 신규 지정했습니다.



신청 유형별로 보면 대정서초가 글로벌 역량학교로 지정됐고 서광초와 한동초, 해안초가 문예체 학교, 제주교대 부설초가 IB학교로 신규 지정됐습니다.



이번에 지정된 제주형 자율학교는 내년부터 4년 동안 창의적인 교육과정을 운영하고 교육 관련 특례 제도를 활용해 학교별 특색 과목을 개설해 운영할 예정입니다.



현재 제주형 자율학교는 모두 93개교가 운영중입니다.



