930뉴스(춘천)

'2026학년도 수능' 원서접수 21일 시작

입력 2025.08.19 (10:53) 수정 2025.08.19 (15:34)

강원도교육청은 이달(8월) 21일부터 다음 달(9월) 5일까지 '2026학년도 대학입학수학능력시험' 원서를 접수합니다.

특히, 올해부턴 인터넷 원서 접수가 전면 시행돼 수험생은 사전에 인터넷에서 원서를 입력하고 수수료도 납부해야 합니다.

