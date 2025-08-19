‘2026학년도 수능’ 원서접수 21일 시작

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

강원도교육청은 이달(8월) 21일부터 다음 달(9월) 5일까지 '2026학년도 대학입학수학능력시험' 원서를 접수합니다.



특히, 올해부턴 인터넷 원서 접수가 전면 시행돼 수험생은 사전에 인터넷에서 원서를 입력하고 수수료도 납부해야 합니다.



