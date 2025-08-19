원주 토토미·철원 오대미, ‘고품질 쌀’ 선정
입력 2025.08.19 (10:54) 수정 2025.08.19 (15:34)
강원도산 쌀 두 가지가 정부의 지원 대상으로 선정됐습니다.
농림축산식품부의 '고품질쌀 유통활성화 사업' 대상으로 강원도에서 원주의 토토미와 철원의 오대미가 선정됐습니다.
이에 따라, 강원도는 국비 165억 원을 지원받게 됐습니다.
강원도산 쌀 두 가지가 정부의 지원 대상으로 선정됐습니다.
농림축산식품부의 '고품질쌀 유통활성화 사업' 대상으로 강원도에서 원주의 토토미와 철원의 오대미가 선정됐습니다.
이에 따라, 강원도는 국비 165억 원을 지원받게 됐습니다.
