원주 토토미·철원 오대미, ‘고품질 쌀’ 선정

강원도산 쌀 두 가지가 정부의 지원 대상으로 선정됐습니다.



농림축산식품부의 '고품질쌀 유통활성화 사업' 대상으로 강원도에서 원주의 토토미와 철원의 오대미가 선정됐습니다.



이에 따라, 강원도는 국비 165억 원을 지원받게 됐습니다.



