양구, 고령 농업인 벼 수확 대행

양구군은 영농 작업이 어려운 농가를 위해 벼 수확 작업을 대행해 줍니다.



대상은 여성이나 장애 농업인, 또는 나이 75살 이상의 농업인 등입니다.



단, 농지를 빌려준 경우 등은 지원 대상에서 제외됩니다.



지원 신청 기간은 올해 11월까집니다.



지원 대상으로 선정되면 농업기술센터에서 저렴한 가격에 벼 수확을 대신해 줍니다.



