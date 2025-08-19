평창, 경로당 에어컨 전체 소독
입력 2025.08.19 (10:54)
평창군이 이달(8월) 안에 경로당의 에어컨을 소독합니다.
대상은 평창의 경로당 100여 곳 전쳅니다.
소독은 전문 소독 업체 2곳이 담당합니다.
이들은 에어컨 내부에 대해 고압 세척과 고온 살균을 진행합니다.
이번 조치는 고령층 호흡기 건강을 위한 것입니다.
