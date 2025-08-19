폐광지 경제사업 예타, 이번 주 심의 예상

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

기획재정부가 폐광지역 경제 진흥 사업에 대한 예비 타당성 조사 결과를 이번 주에 심의할 예정인 것으로 알려졌습니다.



심의 대상은 태백 청정 메탄올 제조시설과 삼척 의료산업 클러스터 등입니다.



예타를 통과할 경우 광업소 폐광에 따른 대체 산업 전환 작업이 속도를 낼 전망입니다.



반면, 예타를 통과하지 못하면 폐광지 경기 침체가 예상됩니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!