강릉, 오봉 저수율 22.3%…‘위기감 고조’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

강릉시는 지역의 상수원인 오봉저수지의 저수율이 어제(18일) 오전 기준 22.3%였다고 밝혔습니다.



이는 하루 사이 0.6%P 감소한 것으로, 사상 최저치입니다.



현재 강릉은 비상급수 1단계에 들어간 상태며, 생활용수 공급 축소 등 추가 대책도 검토하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!