한반도 허파 ‘백두대간’ 생태문화탐사 현장

[앵커]



수천 가지 야생 동식물이 서식하는 한반도의 허파, 바로 백두대간인데요.



일대 생태 환경을 살펴보고 자연 보호도 이어가는 탐사 활동이 올해도 어김없이 진행됐습니다.



그 현장을 민수아 기자가 소개합니다.



[리포트]



시원하게 뻗은 백두대간 산줄기.



해발 999m의 희양산은 백두대간의 중심 산줄기 가운데 한 곳입니다.



1998년부터 지역 환경단체가 주축이 돼 이어져 온 백두대간 생태 탐사 활동이 시작됐습니다.



["백두대간 파이팅!"]



올해 탐사 코스는 희양산부터 속리산 막장봉까지 전체 12km.



올해는 일반 시민과 학생, 환경단체 관계자, 국회의원까지 25명이 참가했습니다.



3박 4일 동안 백두대간 곳곳을 직접 걸으면서 일대 생태 환경을 살피고 숨겨진 이야기도 나눕니다.



[박현수/백두대간 생태문화탐사대 : "(옛날에) 포졸이 쓰는 방망이를 이 박달나무로 만들었어요. 탄력이 있어요. 제일 유명한 게 안동 하회탈을 박달나무로 만듭니다."]



산 곳곳에 버려진 쓰레기도 직접 줍는 환경 보호 활동도 병행합니다.



[황선출/백두대간 생태문화탐사대 : "등산로에 버려진 쓰레기도 플로깅하는 게 목표여서, 제가 플로깅(쓰레기 줍기) 담당이어서 더 신경 써서 줍고 있습니다."]



백두대간의 생태·지리·역사·문화적 가치를 몸소 느끼고, 무분별한 난개발과 산림 훼손에 대한 경각심도 갖습니다.



[김준권/백두대간 생태문화탐사대장 : "여기는 자연 그대로 잘 보존된 곳 중에 하나죠. 결국은 사랑하면 보존도 되는 거 아니겠어요."]



소백산과 월악산, 속리산까지 국립공원 3곳에 걸쳐 있는 충북의 백두대간.



탐사 참가자들은 우리 생태 환경과 자연 보호를 위한 모두의 관심과 참여를 바라고 있습니다.



KBS 뉴스 민수아입니다.



촬영:이승훈/영상편집:오진석



