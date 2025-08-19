음성군, 대소읍 승격 추진위원회 출범
입력 2025.08.19 (11:03) 수정 2025.08.19 (15:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
음성군 대소면의 읍 승격을 위한 추진위원회가 어제 출범했습니다.
추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐고, 공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.
추진위는 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지에 입주하는 주민들의 정착을 지원할 계획입니다.
음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.
추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐고, 공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.
추진위는 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지에 입주하는 주민들의 정착을 지원할 계획입니다.
음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 음성군, 대소읍 승격 추진위원회 출범
-
- 입력 2025-08-19 11:03:28
- 수정2025-08-19 15:26:19
음성군 대소면의 읍 승격을 위한 추진위원회가 어제 출범했습니다.
추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐고, 공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.
추진위는 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지에 입주하는 주민들의 정착을 지원할 계획입니다.
음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.
추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐고, 공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.
추진위는 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지에 입주하는 주민들의 정착을 지원할 계획입니다.
음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.
-
-
천춘환 기자 southpaw@kbs.co.kr천춘환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.