음성군, 대소읍 승격 추진위원회 출범

동영상 고정 취소

음성군 대소면의 읍 승격을 위한 추진위원회가 어제 출범했습니다.



추진위원회는 지역 주민과 원로, 사회단체 관계자 등 120여 명으로 구성됐고, 공동위원장은 민병덕 이장협의회장과 박종희 대소면장이 맡았습니다.



추진위는 읍 승격을 위한 사전 준비와 성본산단 아파트 단지에 입주하는 주민들의 정착을 지원할 계획입니다.



음성군 대소면의 내국인 인구는 지난달 말 기준, 만 9천 명을 넘어 읍 승격 기준인 2만 명에 근접하고 있습니다.



