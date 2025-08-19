청주시, 호우피해지역 농기계 무료 임대

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

청주시 농업기술센터가 지난달, 집중호우 피해를 입어 특별재난지역으로 선포된 옥산면과 오창읍 주민들에게 농기계를 무료로 빌려줍니다.



센터는 오창, 원평, 강내 등 피해지역 근처 임대사업소에 농기계를 탄력적으로 배치해 복구를 지원할 방침입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!