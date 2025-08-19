청주시, 호우피해지역 농기계 무료 임대
입력 2025.08.19 (11:04) 수정 2025.08.19 (15:27)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
청주시 농업기술센터가 지난달, 집중호우 피해를 입어 특별재난지역으로 선포된 옥산면과 오창읍 주민들에게 농기계를 무료로 빌려줍니다.
센터는 오창, 원평, 강내 등 피해지역 근처 임대사업소에 농기계를 탄력적으로 배치해 복구를 지원할 방침입니다.
센터는 오창, 원평, 강내 등 피해지역 근처 임대사업소에 농기계를 탄력적으로 배치해 복구를 지원할 방침입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 청주시, 호우피해지역 농기계 무료 임대
-
- 입력 2025-08-19 11:04:34
- 수정2025-08-19 15:27:07
청주시 농업기술센터가 지난달, 집중호우 피해를 입어 특별재난지역으로 선포된 옥산면과 오창읍 주민들에게 농기계를 무료로 빌려줍니다.
센터는 오창, 원평, 강내 등 피해지역 근처 임대사업소에 농기계를 탄력적으로 배치해 복구를 지원할 방침입니다.
센터는 오창, 원평, 강내 등 피해지역 근처 임대사업소에 농기계를 탄력적으로 배치해 복구를 지원할 방침입니다.
-
-
조진영 기자 1234@kbs.co.kr조진영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.