충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”

충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.



또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.



행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.



