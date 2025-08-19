930뉴스(청주)

충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”

입력 2025.08.19 (11:04) 수정 2025.08.19 (15:26)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충북 미세먼지·대기환경 관리 의견 수렴

충북 미세먼지·대기환경 관리 의견 수렴
청주시, 호우피해지역 농기계 무료 임대

청주시, 호우피해지역 농기계 무료 임대

다음
충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.

또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.

행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”
    • 입력 2025-08-19 11:04:20
    • 수정2025-08-19 15:26:19
    930뉴스(청주)
충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.

또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.

행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.
천춘환
천춘환 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.