충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”
입력 2025.08.19 (11:04) 수정 2025.08.19 (15:26)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.
또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.
행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.
또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.
행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충주시 “재난 관리, 4년 연속 우수 평가”
-
- 입력 2025-08-19 11:04:20
- 수정2025-08-19 15:26:19
충주시는 올해 행정안전부의 재난 관리 평가에서 '우수' 등급을 받았다고 밝혔습니다.
또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.
행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.
또, 4년 연속 '우수' 평가로 올해도 특별교부세와 포상금을 받게 됐다고 설명했습니다.
행정안전부는 해마다 전국 335개 기관의 재난 예방·대비·대응·복구 등 관련 관리 역량을 37가지 세부 지표로 종합 진단합니다.
-
-
천춘환 기자 southpaw@kbs.co.kr천춘환 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
청주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.