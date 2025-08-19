화물차에서 술병 실은 상자 쏟아져…인명피해 없어

동영상 고정 취소

오늘(19일) 오전 8시 10분쯤 고창담양고속도로 북광주 나들목 부근을 지나던 화물차에서 술병을 실은 상자 수십개가 도로로 쏟아지면서 편도 2차선 나들목이 사고 수습을 위해 한때 통제됐습니다.



경찰은 화물차가 곡선 구간을 지나다가 잠금 장치가 풀려 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



