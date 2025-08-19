“관용차 사적 사용”…여수시장 비서실장 검찰 송치
입력 2025.08.19 (11:39) 수정 2025.08.19 (15:39)
관용차를 사적으로 사용하다가 교통사고를 당한 여수시장의 비서실장이 검찰에 송치됐습니다.
경찰은 최근 별정직 6급인 여수시장 비서실장 김모 씨를 업무상 배임 혐의로 검찰에 송치했습니다.
김 씨는 지난 5월 여수시 선소대교 인근 도로에서 관용차를 몰다 다른 차와 부딪히는 사고를 당했습니다.
김 실장은 수백 차례에 걸쳐 관용차를 사적으로 운행한 혐의를 받고 있습니다.
여수시는 김 씨를 대기 발령했고 감사를 통해 징계 여부를 검토하고 있습니다.
관용차를 사적으로 사용하다가 교통사고를 당한 여수시장의 비서실장이 검찰에 송치됐습니다.
경찰은 최근 별정직 6급인 여수시장 비서실장 김모 씨를 업무상 배임 혐의로 검찰에 송치했습니다.
김 씨는 지난 5월 여수시 선소대교 인근 도로에서 관용차를 몰다 다른 차와 부딪히는 사고를 당했습니다.
김 실장은 수백 차례에 걸쳐 관용차를 사적으로 운행한 혐의를 받고 있습니다.
여수시는 김 씨를 대기 발령했고 감사를 통해 징계 여부를 검토하고 있습니다.
유승용 기자 hara1848@kbs.co.kr
-
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.