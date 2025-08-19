930뉴스(대구)

“해평취수장 협정 유효”…구미시 입장 바뀔까?

입력 2025.08.19 (11:45) 수정 2025.08.19 (15:28)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

홈플러스 잇단 폐점…노조 “지자체 나서라”

홈플러스 잇단 폐점…노조 “지자체 나서라”
대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수

대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수

다음
[앵커]

대구 취수원 이전 사업이 새로운 국면으로 접어들고 있습니다.

환경부가 3년 전 대구시가 파기한 구미 해평취수장 이전 협정이 유효하다고 판단한 건데요.

구미시는 난색을 보여 협의 과정에 어려움이 예상됩니다.

최보규 기자입니다.

[리포트]

2022년 4월, 대구시와 구미시, 환경부 등 6개 기관은 맑은 물 나눔과 상생 발전 협정을 체결했습니다.

대구 취수원을 낙동강 구미 해평취수장으로 옮겨 하루 30만 톤의 물을 수급한다는 것이 주요 내용입니다.

하지만 넉 달 뒤, 대구시는 협정 해지를 통보했습니다.

[이종헌/대구시 前 정책총괄단장/2022년 8월 당시 : "구미시는 더 이상 이 협정을 이행할 의지가 없다고 저희들은 판단했고…."]

환경부가 최근 협정은 유효하다는 결론을 내리면서 대구 취수원 사업은 새로운 국면을 맞게 됐습니다.

"협정의 해지를 위해선 기관 간 협의가 있어야 하는데 당시 대구시가 일방적으로 해지를 선언했기 때문에 협정이 파기됐다고 보기 어렵다"는 겁니다.

지금껏 안동댐 취수원 이전을 적극 추진해 온 대구시도 환경부 결정을 따르겠다고 밝힌 상황.

문제는 구미시입니다.

그동안 해평취수장 일대가 개발돼 취수원 이전은 곤란하다며 해평취수장 상류 10km 지점인 구미보 인근을 대안으로 제시한 겁니다.

환경부는 해평취수장과 안동댐 외 제3의 대안은 고려하지 않는다는 입장입니다.

추후 환경부의 결정에 따라 또 다른 난관이 예상되는 가운데 30여 년 묵은 숙원 사업이 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최보규입니다.

촬영기자:최동희/그래픽:김현정

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “해평취수장 협정 유효”…구미시 입장 바뀔까?
    • 입력 2025-08-19 11:45:19
    • 수정2025-08-19 15:28:29
    930뉴스(대구)
[앵커]

대구 취수원 이전 사업이 새로운 국면으로 접어들고 있습니다.

환경부가 3년 전 대구시가 파기한 구미 해평취수장 이전 협정이 유효하다고 판단한 건데요.

구미시는 난색을 보여 협의 과정에 어려움이 예상됩니다.

최보규 기자입니다.

[리포트]

2022년 4월, 대구시와 구미시, 환경부 등 6개 기관은 맑은 물 나눔과 상생 발전 협정을 체결했습니다.

대구 취수원을 낙동강 구미 해평취수장으로 옮겨 하루 30만 톤의 물을 수급한다는 것이 주요 내용입니다.

하지만 넉 달 뒤, 대구시는 협정 해지를 통보했습니다.

[이종헌/대구시 前 정책총괄단장/2022년 8월 당시 : "구미시는 더 이상 이 협정을 이행할 의지가 없다고 저희들은 판단했고…."]

환경부가 최근 협정은 유효하다는 결론을 내리면서 대구 취수원 사업은 새로운 국면을 맞게 됐습니다.

"협정의 해지를 위해선 기관 간 협의가 있어야 하는데 당시 대구시가 일방적으로 해지를 선언했기 때문에 협정이 파기됐다고 보기 어렵다"는 겁니다.

지금껏 안동댐 취수원 이전을 적극 추진해 온 대구시도 환경부 결정을 따르겠다고 밝힌 상황.

문제는 구미시입니다.

그동안 해평취수장 일대가 개발돼 취수원 이전은 곤란하다며 해평취수장 상류 10km 지점인 구미보 인근을 대안으로 제시한 겁니다.

환경부는 해평취수장과 안동댐 외 제3의 대안은 고려하지 않는다는 입장입니다.

추후 환경부의 결정에 따라 또 다른 난관이 예상되는 가운데 30여 년 묵은 숙원 사업이 해결의 실마리를 찾을 수 있을지 주목됩니다.

KBS 뉴스 최보규입니다.

촬영기자:최동희/그래픽:김현정
최보규
최보규 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.