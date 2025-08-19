930뉴스(대구)

대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수

입력 2025.08.19 (11:45) 수정 2025.08.19 (15:29)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

“해평취수장 협정 유효”…구미시 입장 바뀔까?

“해평취수장 협정 유효”…구미시 입장 바뀔까?
정청래 민주당 대표, 이틀간 경주 APEC 등 방문

정청래 민주당 대표, 이틀간 경주 APEC 등 방문

다음
교육부와 한국장학재단이 올해 2학기 국가장학금 통합신청을 다음 달 10일까지 받습니다.

국가장학금은 가구 소득이 일정 수준 이하인 대학생에게 국가가 지원하는 소득 연계형 장학금으로, 이번 학기부터 지원 금액이 연간 최대 40만 원 인상됩니다.

장학금 신청은 장학재단 누리집과 이동통신 앱에서 할 수 있고, 주거 안정 장학금과 국가근로장학금도 함께 신청을 받습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수
    • 입력 2025-08-19 11:45:35
    • 수정2025-08-19 15:29:38
    930뉴스(대구)
교육부와 한국장학재단이 올해 2학기 국가장학금 통합신청을 다음 달 10일까지 받습니다.

국가장학금은 가구 소득이 일정 수준 이하인 대학생에게 국가가 지원하는 소득 연계형 장학금으로, 이번 학기부터 지원 금액이 연간 최대 40만 원 인상됩니다.

장학금 신청은 장학재단 누리집과 이동통신 앱에서 할 수 있고, 주거 안정 장학금과 국가근로장학금도 함께 신청을 받습니다.
이종영
이종영 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.