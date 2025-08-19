대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수
입력 2025.08.19 (11:45) 수정 2025.08.19 (15:29)
교육부와 한국장학재단이 올해 2학기 국가장학금 통합신청을 다음 달 10일까지 받습니다.
국가장학금은 가구 소득이 일정 수준 이하인 대학생에게 국가가 지원하는 소득 연계형 장학금으로, 이번 학기부터 지원 금액이 연간 최대 40만 원 인상됩니다.
장학금 신청은 장학재단 누리집과 이동통신 앱에서 할 수 있고, 주거 안정 장학금과 국가근로장학금도 함께 신청을 받습니다.
이종영 기자 myshk@kbs.co.kr이종영 기자의 기사 모음
