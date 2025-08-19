대학생 2학기 국가장학금 통합신청 접수

동영상 고정 취소

교육부와 한국장학재단이 올해 2학기 국가장학금 통합신청을 다음 달 10일까지 받습니다.



국가장학금은 가구 소득이 일정 수준 이하인 대학생에게 국가가 지원하는 소득 연계형 장학금으로, 이번 학기부터 지원 금액이 연간 최대 40만 원 인상됩니다.



장학금 신청은 장학재단 누리집과 이동통신 앱에서 할 수 있고, 주거 안정 장학금과 국가근로장학금도 함께 신청을 받습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!