대구 아리랑 창작 가사·경연대회 참가자 모집

동구팔공문화원이 대구 아리랑 창작 가사 공모전과 가창 대회를 엽니다.



팔공산과 금호강, 비슬산 등의 지명이나 사투리 등 지역적 요소를 포함한 대구 아리랑 가사를 창작하거나, 노래 일부 구간을 포함해 자유롭게 부르는 형식입니다.



대구 지역 초·중·고등학생이면 누구나 참여가 가능하고, 다음 달 12일까지 동구팔공문화원 누리집에서 접수하면 됩니다.



