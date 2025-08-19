김천시, 직지문화공원 ‘장승’ 철거 결정

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김천 직지문화공원에 있는 장승이 철거됩니다.



김천시는 2004년에 조성한 직지문화공원 장승이 낡고 오래되면서 강풍에 쓰러지는 등 안전사고 위험이 커지자 철거를 결정했습니다.



또 철거는 전문업체를 통해 진행하고, 작업 기간 공원 이용자의 불편을 최소화할 수 있도록 조치할 방침입니다.



