930뉴스(대구)

김천시, 직지문화공원 ‘장승’ 철거 결정

입력 2025.08.19 (11:46) 수정 2025.08.19 (15:30)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

대구시, 제조업체 인공지능 전환 학술 대회

대구시, 제조업체 인공지능 전환 학술 대회
대구 아리랑 창작 가사·경연대회 참가자 모집

대구 아리랑 창작 가사·경연대회 참가자 모집

다음
김천 직지문화공원에 있는 장승이 철거됩니다.

김천시는 2004년에 조성한 직지문화공원 장승이 낡고 오래되면서 강풍에 쓰러지는 등 안전사고 위험이 커지자 철거를 결정했습니다.

또 철거는 전문업체를 통해 진행하고, 작업 기간 공원 이용자의 불편을 최소화할 수 있도록 조치할 방침입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 김천시, 직지문화공원 ‘장승’ 철거 결정
    • 입력 2025-08-19 11:46:40
    • 수정2025-08-19 15:30:40
    930뉴스(대구)
김천 직지문화공원에 있는 장승이 철거됩니다.

김천시는 2004년에 조성한 직지문화공원 장승이 낡고 오래되면서 강풍에 쓰러지는 등 안전사고 위험이 커지자 철거를 결정했습니다.

또 철거는 전문업체를 통해 진행하고, 작업 기간 공원 이용자의 불편을 최소화할 수 있도록 조치할 방침입니다.
류재현
류재현 기자

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ <br>휴대전화 확보

[단독] 특검, 김건희 최측근 이종호 ‘증거인멸’ 휴대전화 확보
경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”

경북 청도서 열차에 작업자 치여 …“2명 사망·5명 중경상”
국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정

국회, 노란봉투법 23일·2차 상법개정안 24일 본회의 상정
정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시

정성호 법무장관, 남부지검 ‘관봉권 띠지 분실’ 감찰 지시
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.