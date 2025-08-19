경상남도, ‘부적합 동물용 의약품’ 유통 점검
입력 2025.08.19 (11:50) 수정 2025.08.19 (15:14)
경상남도와 시군이 앞으로 약 한 달 동안 부적합 동물용 의약품 유통을 막기 위해 합동 점검에 나섭니다.
점검 대상은 경남의 동물약국과 동물용 의약품 도매상, 동물병원으로 무허가나 유통기간이 지난 제품 등을 보관하거나 판매하는 행위와 처방전 준수 여부 등입니다.
배수영 기자 sooyoung@kbs.co.kr배수영 기자의 기사 모음
