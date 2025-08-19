산청군, 수해 중소기업·소상공인 100억 자금 지원
입력 2025.08.19 (11:51) 수정 2025.08.19 (15:14)
산청군이 극한호우로 피해를 입은 중소기업과 소상공인을 위해 100억 원 규모의 육성 자금을 확대 지원합니다.
이번 자금 지원은 경남신용보증재단을 통해 금융기관 신용·담보 대출과 보증 대출 방식으로 진행되며, 융자 한도는 최대 5억 원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건입니다.
- 산청군, 수해 중소기업·소상공인 100억 자금 지원
- 입력 2025-08-19 11:51:13
- 수정2025-08-19 15:14:51
이번 자금 지원은 경남신용보증재단을 통해 금융기관 신용·담보 대출과 보증 대출 방식으로 진행되며, 융자 한도는 최대 5억 원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건입니다.
조미령 기자 pearl@kbs.co.kr
