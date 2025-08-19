산청군, 수해 중소기업·소상공인 100억 자금 지원

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

산청군이 극한호우로 피해를 입은 중소기업과 소상공인을 위해 100억 원 규모의 육성 자금을 확대 지원합니다.



이번 자금 지원은 경남신용보증재단을 통해 금융기관 신용·담보 대출과 보증 대출 방식으로 진행되며, 융자 한도는 최대 5억 원, 2년 거치 3년 균등분할 상환 조건입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!