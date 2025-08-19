‘2025 을지연습’ 나흘간 진행…251개 기관 참여
입력 2025.08.19 (11:52) 수정 2025.08.19 (14:13)
2025 을지연습이 경남에서도 어제(18일)부터 나흘 동안 진행됩니다.
이번 훈련에는 특별재난지역으로 선포된 산청 등 8개 시·군을 제외한 경남 251개 기관, 2만 3천여 명이 참여하며, 주야간 도상연습을 중심으로, 공습 대피 민방위훈련과 강평 등으로 진행됩니다.
2025 을지연습이 경남에서도 어제(18일)부터 나흘 동안 진행됩니다.
송현준 기자 song4@kbs.co.kr
