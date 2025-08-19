김경수 “초광역 경제 중요…인위적 행정통합 안 돼”

동영상 고정 취소

김경수 지방시대위원장이 어제(18일) 라디오방송에 출연해, 인위적 행정 통합의 부당함을 지적했습니다.



김 위원장은 행정 통합 논의는 자연스럽게 나와야 한다며, 인위적 행정 통합은 주민도 관심이 없고, 시도지사와 공무원들만 관심이 있다고 말했습니다.



또, 초광역 단위로 경제권과 생활권을 만들려면 대중 교통망이 기본이라고 설명했습니다.



