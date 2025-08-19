388억 투입 울주야구장 내년 상반기 착공
입력 2025.08.19 (11:54) 수정 2025.08.19 (15:32)
울산 울주군이 생활체육 활성화를 위해 338억 원을 들여 서생면 일대에 야구장을 조성합니다.
내년 상반기 착공할 계획인 울주야구장은 연면적 2천㎡, 지상 2층 규모로, 야구장 2개 면과 중계실 등이 들어섭니다.
울주군은 오는 11월까지 실시설계를 마무리하고, 내년 2월까지 각종 행정 절차를 끝낸 뒤 공사에 들어갈 예정입니다.
- 388억 투입 울주야구장 내년 상반기 착공
- 입력 2025-08-19 11:54:04
- 수정2025-08-19 15:32:07
