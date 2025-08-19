930뉴스(울산)

울산문화관광재단, 컨벤션 산업 참여 기업 모집

입력 2025.08.19 (11:54) 수정 2025.08.19 (15:32)

울산문화관광재단이 회의와 전시, 국제행사 유치 등 컨벤션 산업에 참여할 지역 기업을 내일(20일)까지 모집합니다.

재단 측은 기업들과 협력해 예비 국제회의지구로 지정된 울산전시컨벤션센터 주변을 활성화하고 각종 국제행사 유치에도 속도를 낼 계획입니다.

현재 60여 개 기업이 컨벤션 산업 활성화를 위해 홍보와 교류 활동에 참여하고 있습니다.

  • 울산문화관광재단, 컨벤션 산업 참여 기업 모집
    • 입력 2025-08-19 11:54:15
    • 수정2025-08-19 15:32:07
    930뉴스(울산)
허성권
허성권 기자

