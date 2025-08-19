동서고가로서 트레일러 등 3중 추돌…3시간 통제 뒤 해제

동영상 고정 취소

오늘 새벽 5시 20분쯤 부산 동서고가도로 시외 방면 문전램프 부근에서 SUV 차와 트레일러 2대가 잇따라 추돌했습니다.



이 사고로 동서고가도로 문전램프에서 시외 방면 도로가 통제돼 우회도로로 몰린 출근길 차량으로 교통 혼잡이 빚어졌습니다.



도로 통제는 사고 3시간 만에 해제된 가운데, 경찰은 급정지한 SUV를 뒤따르던 트레일러가 잇따라 추돌한 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



